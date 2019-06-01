Правительство Нидерландов требует объяснений от Малайзии в связи с последними заявлениями премьер-министра страны Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину Российской Федерации в катастрофе MH17. Об этом пишет NOS.

«Правительство королевства обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17», — говорится в сообщении.

Накануне глава правительства Малайзии Махатхир Мохаммад заявил, что хотел бы видеть более убедительные доказательства того, что именно Россия сбила пассажирский самолет МН17. Как заявил премьер, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

Премьер сказал, что нельзя быть уверенным, что ракета была запущена Россией. «Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбила самолет — это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена в Украине», — сказал он.

Политик также добавил, что Малайзия также должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, и там были пассажиры этой страны.

Также, ранее стало известно, что депутат из правой партии Нидерландов заявил, что за катастрофой MH17 якобы «могла стоять Украина».