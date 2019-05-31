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Пятый Президент Украины Петр Порошенко намерен принять участие в парламентских выборах с партией «Европейская солидарность».

«Присоединился к нашей партии «Европейская солидарность»! Сегодня написал заявление и получил членский билет», - сообщил он в Facebook, обнародовав номер партийного билета – 52025.

Вместе с Порошенко на выборы пойдет ряд одиозных политиков.

Так, согласно Единому реестру общественных формирований, среди членов центрального совета партии – фигурант скандала в «Укроборонпроме» Олег Гладковский (Свинарчук), глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко, попавший в скандал на тендерах  с искусственным покрытием для футбольных полей.

Кроме того, в списке значится другой соратник Порошенко – Игорь Кононенко, по которому Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины начала ряд досудебных расследований по фактам злоупотреблений на энергетических предприятиях.

Также членами «Европейской солидарности» являются мэр Киева Виталий Кличко и «политически назначенный» генпрокурор Юрий Луценко.

Предвыборный штаб политической силы пятого президента возглавит Сергей Березенко, при этом он не собирается баллотироваться в Верховную Раду по спискам партии, чтобы там «было как можно больше новых лиц».

Напомним, о ребрендинге «Блока Петра Порошенко» «Солидарность» стало известно 24 мая. Новое название партии – «Европейская Солидарность».

Порошенко заявил, что не станет уходить из политики.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 
ForUm

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