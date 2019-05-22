Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины начала ряд досудебных расследований по фактам злоупотреблений на энергетических предприятиях. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«По результатам личного приема заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого гражданина Дмитрия Крючкова относительно правомерности действий бывшего президента Украины, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов Украины и руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50 процентов, принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований по ряду фактов», - говорится в сообщении.

В частности, по преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества Украины.

В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорев Кононенко и бывшим Президентом Петром Порошенко.

«Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО «Центрэнерго» путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд грн, которые должны быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО «Центрэнерго» и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов», - заявили в САП.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Также начато расследование по преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» при закупке угля.

В заявлении отмечается, что должностные лица ОАО «Центрэнерго» по предварительному сговору с поставщиками угля ООО «Укрвуглетрейдинг», ООО «Шахтарськтранс» и другими закупали уголь на общую сумму около 170 млн грн по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия.

Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Кроме того, ведется расследование по факту завладения должностными лицами ЗАО «Нижнеднестровская ГЭС» и ОАО «Укргидроэнерго» по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий.

В целом размер ущерба интересам государства и других акционеров указанных хозяйственных обществ превышает 2,2 млрд грн.

Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

- злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО «Черкассыоблэнерго» и ОАО «Азот».

Согласно заявлению отделом принудительного исполнения решений Департамента ГИС Украины осуществляется выполнение судебного решения о взыскании с ОАО «Азот» в пользу ОАО «Черкассыоблэнерго» задолженности на общую сумму 1,276 млрд грн. В ходе исполнительного производства должностные лица ОАО «Черкассыоблэнерго» и ОАО «Азот», злоупотребляя служебным положением, заключили мировое соглашение о рассрочке долга и его выплату частями на счет со специальным режимом использования согласно графику в период с апреля 2019 по март 2027. При этом условия соглашения сформулированы таким образом, что оно фактически не может быть выполнено из-за изменения модели рынка электроэнергии Украины с 1 июля 2019 года, прекращения использования счетов со специальным режимом и прекращения деятельности облэнерго в качестве поставщика электроэнергии.

Кроме того, график погашения задолженности составлен таким образом, что в первые 4 года она подлежит погашению только на сумму 4,7 млн грн в месяц, а инфляционные потери подлежат выплате в 2027 году.

Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.