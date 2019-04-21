Президент Петр Порошенко и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал, выступая в своем штабе, после объявления результатов экзит-полов, сообщает «Украинская правда».

«Хочу подчеркнуть, что лично я и вся моя команда готовы подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО», - сказал он.

«Между официальным объявлением выборов и инаугурацией я готов без ограничений тратить любое время для того чтобы помочь новому президенту войти в курс дел в мельчайших деталях. Более того я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины. Эту сеть, которую мы так бережно выстраивали годами. И это и есть та реальная «сетка», а не там где нас безосновательно обвиняли оппоненты».

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, на выборах Президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,3%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.