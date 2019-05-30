В среду, 29 мая, в 23.27 в Ривненской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли четыре члена экипажа, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.
Отмечается, что в том числе погиб командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области).
На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.
Причины авиационной катастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия.
Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.
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