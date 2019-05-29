Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Александр Данилюк на своей странице в Facebook показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая)», - пояснил Турчинов.

«Когда Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться», - добавил он.

Напомним, накануне, 28 мая, новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты в администрации президента мониторов, техники и серверов с секретной информацией.