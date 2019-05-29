также в разделеПолитика
Саакашвили получил удостоверение для возвращения в Украину 5
В РФ предложили Украине «начать с чистого листа» 18
Стало известно, когда Зеленский посетит Брюссель 13
Волкер: США готовы дать Украине летальное оружие 37
Эксперт: В Украину могут вернуться Арбузов, Клюев и Пшонка 46
Зеленский: Наступит день, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии 21
Волкер отрицает, что рекомендовал Зеленскому не назначать Богдана 10
США не будут признавать российские паспорта жителей Донбасса и Крыма 19
Саакашвили заверил, что не рвется ни на какие должности 22
Виктор Павлик собрался в Раду 41
СМИ: Штабом Зеленского на Киевщине руководят старые «регионалы» 43
Саакашвили прилетит в Украину уже завтра 38
Зеленский подаст в Раду законопроект о незаконном обогащении на этой неделе 39
Львовские депутаты призвали Зеленского не нарушать закон и говорить по-украински 41
Первый зарубежный визит Зеленский совершит в Брюссель 50
Депутаты «Народного фронта» будут баллотироваться в ВР по мажоритарным округам 13
Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили 75
Каплин вышел из фракции БПП 58

Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю, сообщил пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко.

«Никакой конфиденциальной информации на серверах не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online», - написал он в Facebook.

Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой.

«Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами», - подчеркнул Цеголко.

Напомним, накануне, 28 мая, новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты в администрации президента мониторов, техники и серверов с секретной информацией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2168 грн.
146
Теги