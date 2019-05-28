Глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Сергея Каплина из фракции «Блока Петра Порошенко».

Это произошло перед закрытием утреннего заседания парламента, сообщает «Украинская правда».

На этом настаивал сам Каплин.

«Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народного депутата Украины Каплина Сергея из состава депутатской фракции «Блока Петра Порошенко», – сказал Парубий.

Напомним, 22 мая первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко объявила о выходе народных депутатов Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафа Найем из состава депутатской фракции «Блок Петра Порошенко».