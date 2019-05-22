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Из депутатской фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде вышли 4 народных депутата, сообщает пресс-служба ВР.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко объявила о выходе народных депутатов Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафа Найем из состава депутатской фракции «Блок Петра Порошенко».

Как сообщал ForUm, 28 февраля народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко подали заявления о выходе из фракции БПП.
ForUm

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