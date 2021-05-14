В Кременчуге стартовало строительство вантового мостового перехода через реку Днепр, сообщает Укравтодор.

Новый мост с подходами будет строиться параллельно старому. На правом берегу Днепра он будет выходить на набережную, где будет сочетаться с трассой Н-08. Также будет развязка с возможностью съезда на Литературный переулок. На левом берегу мост заканчиваться на Большой набережной со съездом на Флотскую улицу.

«Пересечь реку Днепр в Кременчуге сегодня можно только по Крюковскому мосту. Напомню, что он построен почти 150 лет назад - и сейчас он уже в предаварийном состоянии. Мост обеспечивает сообщение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта: Крюковским мостом проходят дороги государственного значения М-22 Полтава - Александрия, Н-08 Борисполь - Мариуполь и железнодорожная ветка. Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км. Именно поэтому, как и Запорожские мосты, мост в Кременчуге имеет не только региональное, но и общенациональное значение. Наша задача - завершить проект за 3 года», - рассказывает председатель Укравтодора Александр Кубраков.

13 мая мостостроители начали на левом берегу реки Днепр устраивать 5 испытательных свай будущего моста. Таким образом испытывается несущая способность сваи, чтобы в будущем опоры моста выдержали проектную нагрузку.

Глубина, на которую устанавливается конструкция, составляет 30 метров. Аналогичные испытательные сваи устроят и на правом берегу Днепра.

Длина ансамбля нового моста с подходами составит более 3 км. Согласно ТЭО, искусственное сооружение будет вантовым и иметь 4 полосы движения, по две в каждом направлении.

Напомним, контракт по принципу design-build на строительство моста подписан с турецкой компанией DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş подписан 8 февраля 2021.

Ответственной за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна компания.

Крюковский мост в перспективе планируется полностью превратить в железнодорожный. Предусмотрен ремонт переправы и закрытия движения автомобильного транспорта.