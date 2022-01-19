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На верховой части вантового моста через Днепр в Запорожье начались испытания на прочность с использованием 30 грузовых автомобилей, сообщает Укравтодор.

«Считанные дни остались до открытия проезда по верховой части вантового моста через реку Днепр. Этот внеклассовый мост – один из ключевых объектов 9-километровой магистрали непрерывного движения. Она, напомним, состоит из шести транспортных развязок. В нее входят 27 искусственных сооружений, в том числе два 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения», - говорится в сообщении.

Сегодня на верхней части моста проводятся испытания. Это обязательный этап в преддверии открытия движения. 30 грузовиков выезжают на мост, чтобы проверить его прочность. Они останавливаются в контрольных точках для проведения замеров. Проверяется нагрузка в статике и динамике.

Испытания проводят и контролируют ГП «ГосдорНИИ» и две группы геодезистов — от подрядной организации ООО «ОНУР ОООХХУТ» и независимого технического надзора австрийской компании iC consulenten.
ForUm

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