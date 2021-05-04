также в разделеПроисшествия
На Прикарпатье мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены 17
Боевики совершили 9 обстрелов за сутки, потерь нет 10
Белогорское водохранилище в Крыму резко мелеет 26
На Донбассе оккупанты 1 раз обстреляли позиции ВСУ 10
В российском театре полиция сорвала проведение спектакля 29
В Киеве отравились шесть человек, в том числе три медика 30
Боевики с дрона сбросили гранаты на позиции ВСУ 18
В центре Одессы во дворе жилого дома водитель насмерть сбил пенсионерку 15
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, ранен военный 12
Оккупанты 15 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 10
Сутки в ООС: Один военный погиб, 4 – ранены 11
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе бойца 20
В Украине – 9590 новых случаев COVID за сутки 16
В Ривном адвокат ударил журналистку за попытку снять видео 14
В Карпатах нашли тело пропавшего в феврале туриста 35
Названо имя военного, погибшего вчера от пули снайпера на Донбассе 11
В Запорожье ребенок выпал из окна второго этажа детского сада 19
На Донбассе подорвался военный автомобиль: один боец погиб, трое – ранены 23

В селе Гаек Каменка-Бугского района Львовской области произошел обвал путепровода, сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

«Поэтому автодорога Н-17 Львов-Луцк на этом участке не проезжая», - говорится в сообщении.

Организован объезд по схеме (направление из Львова): до города Каменка-Бугская, там поворот налево и дальше езжайте автодорогой Т-14-25 в город Жовква. Потом дорогой Р-15 в город Червоноград, Т-14-10 в город Радехов. А дальше - по обычному маршруту.

В обратном направлении действует та же схема движения.

Крупногабаритные транспортные средства будут направлять на автодорогу М-06 Киев - Чоп.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги