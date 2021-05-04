В селе Гаек Каменка-Бугского района Львовской области произошел обвал путепровода, сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

«Поэтому автодорога Н-17 Львов-Луцк на этом участке не проезжая», - говорится в сообщении.

Организован объезд по схеме (направление из Львова): до города Каменка-Бугская, там поворот налево и дальше езжайте автодорогой Т-14-25 в город Жовква. Потом дорогой Р-15 в город Червоноград, Т-14-10 в город Радехов. А дальше - по обычному маршруту.

В обратном направлении действует та же схема движения.

Крупногабаритные транспортные средства будут направлять на автодорогу М-06 Киев - Чоп.