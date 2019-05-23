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У Вашингтона возникли «некоторые вопросы» в связи с указом президента Зеленского о назначении главой АП бывшего адвоката Коломойского Андрея Богдана, передает Укринформ.

В то же время, выводы в Вашингтоне будут делать, глядя на реальные шаги команды президента, сказал экс-посол США в Украине Джон Хербст.

«Назначение Андрея Богдана вызвало некоторые вопросы. Но важной вещью является политика, а также действия нового президента и его команды», – отметил американский дипломат.

Таким образом, он прокомментировал информацию, которая появилась недавно в украинских СМИ о том, что спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в разговоре с Зеленским настойчиво рекомендовал не назначать Богдана на должность главы АП.

В то же время в Госдепе не стали комментировать этот разговор, при этом отметив, что делегация США на инаугурационных мероприятиях в Киеве, в которую входил Курт Волкер, «провела очень продуктивную дискуссию по широкому кругу вопросов с президентом Зеленским».

Во внешнеполитическом ведомстве США дали понять, что поддерживают продолжение курса Украины на проведение реформ, борьбу с коррупцией и верховенства права.

Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Он заявил, что под закон о люстрации попал «абсолютно несправедливо».
ForUm

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