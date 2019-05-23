Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года в четверг, 23 мая, опубликован в правительственном издании Урядовый курьер. Он обжалован в Верховном суде.

Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады - 24 мая.

Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы – это способ выяснить мнение общества, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Министерство юстиции направило в Администрацию Президента письмо с просьбой предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП.

Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, получила запрос и проанализирует закон о функционировании украинского языка как государственного.

Государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому.

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявляет, что оккупанты подтверждают установление только 27 человек из 107 из списка заложников.

Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 года введения в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Электронная петиция за отставку Президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей – необходимое для рассмотрения количество.

В социальных сетях была распространена информация о проведении «опроса военных» об их отношении к возможным переговорам с боевиками «ДНР» и «ЛНР». Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заявил, что никаких указаний по этому поводу от Президента Украины – Верховного Главнокомандующего не получал.