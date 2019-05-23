Электронная петиция за отставку Президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей – необходимое для рассмотрения количество.

Теперь ее обязаны подать на рассмотрение Главе государства, а он – дать официальный ответ.

«Складывается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины!» - заявил автор петиции.

Автор инициативы – Максим Безрук – отмечает, что первые действия Зеленского на посту президента разочаровывают его избирателей, «разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию».