В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа Президента Украины от 21 мая № 303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов», сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года.

Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.

«В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях. Верховный суд будет информировать о дальнейших процессуальных действиях по данному делу», – говорится в сообщении.

Напомним, координатор гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк сообщил, что указ Президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов обжаловали в Верховном суде.