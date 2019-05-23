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Опрос военнослужащих относительно возможных переговоров с боевиками проводиься не будет. Документ, которым предписывалось его проведение, уже отменен, сообщила пресс-служба оперативного командования «Север» в Facebook.

«Указанная в документе информация имела целью создание прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных сил Украины и воплощения предупредительных мер на будущее, по защите гражданского населения. Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена ​​на всех граждан Украины без исключения и не должны был привлекать военнослужащих», - говорится в сообщении.

В оперативном командовании «Север» по данному поводу назначена служебная проверка.

Там напомнили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях.
ForUm

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