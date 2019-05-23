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Государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому.

Об этом свидетельствует информация на сайте суда, сообщает «Украинская правда».

Иск был подан 21 мая 2019 года.

Любая информация о сроках его рассмотрения пока отсутствует.

Ресурс Law360 утверждает, что среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации, в иске также фигурируют три «агента» этой схемы - Мордехай Корф, Хаим Шохет и Уриэль Цви Лабер и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

В своем заявлении Приватбанк заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, указывает этот юридический ресурс.

Деньги пошли на приобретение «стратегически важных» предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, утверждается в иске.

По данным Law360, Приватбанк обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и alter-ego liability (т.н. вопросы «корпоративной вуали» – Ред.).

ПриватБанк представлен в суде юристами из Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева  отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

16 мая Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка.
ForUm

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