Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявляет, что оккупанты подтверждают установление только 27 человек из 107 из списка заложников.

Об этом он написал в Facebook.

«Принцип обмена заложниками «всех на всех» Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали «туда» по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного Креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что «они» установили только 27 человек. А о других наших 80 человек они ничего не знают и они их не нашли», - подчеркнул Марчук.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmarchuk.yevgen%2Fposts%2F2254056268006860&width=500" width="500" height="521" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

Однажды к таким ненайденных даже попали двое военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ Тони Фриш.

«На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу», - считает Марчук.

Или, например, другой прием: представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен «всех на всех» лиц, совершивших особо тяжкие преступления, которые не имеют никакого отношения к войне на Донбассе, а совершили эти преступления во время событий на Майдане (спецназ Беркута), или 2 мая в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье.

«Это только очень маленькая особенность процесса обмена заложниками. А с этим процессом тесно связана еще и проблема с пропавшими без вести. А это сотни человек… Все это в полной мере относится и к принципу «всех установленных на всех установленных». Поэтому Украина «ЗА» принцип обмена «всех на всех», но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов», - подчеркнул экс-представитель Украины.

Напомним, 19 мая представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук прекратил участие в Минских переговорах.