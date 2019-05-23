также в разделеПолитика
Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство 20
В Раде не знают, сколько депутатов было в коалиции 35
Ельченко отправил Совбезу ООН письмо, посвященное языковому закону 16
Минюст не может обжаловать назначение Богдана главой АП 48
Абромавичус думает, где «мог бы быть полезен для президента и страны» 17
Портнов подготовил еще одно заявление на Порошенко 103
У США возникли вопросы по назначению Богдана главой АП 250
Указ о роспуске Рады вступил в силу 77
У Зеленского хотят пересмотреть количество нардепов 117
Зеркаль хочет остаться работать в МИД 38
Порошенко прокомментировал расследование против него 213
Минюст разъяснил: Богдан подпадает под люстрацию 210
Стало известно, когда Зеленский встретиться с миссией МВФ 25
Известный дипломат стал заместителем главы АП 90
У Лаврова назвали Супрун националистом и русофобом 50
Рабинович: Медведчук продолжит освобождать наших ребят 37
Гаврилова: Голоса Зеленского будут переходить партии Бойко-Медведчука 110
Герус: Сотрудничество с МВФ не зависит от кадровых решений 37

На сайте президента Украины обнародована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.

«Уважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути», - говорится в петиции, опубликованной 22 мая.

Автор инициативы –  Максим Безрук –  отмечает, что первые действия Зеленского на посту президента разочаровывают его избирателей, «разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию».

«Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Создается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!» - указано в петиции.

Для рассмотрения документа главой государства он должен набрать 25 тысяч электронных подписей.

По состоянию на 10:00 23 мая петиция уже собрала уже больше 5 тысяч подписей. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2545 грн.
72
Теги