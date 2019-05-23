На сайте президента Украины обнародована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.

«Уважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути», - говорится в петиции, опубликованной 22 мая.

Автор инициативы – Максим Безрук – отмечает, что первые действия Зеленского на посту президента разочаровывают его избирателей, «разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию».

«Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Создается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!» - указано в петиции.

Для рассмотрения документа главой государства он должен набрать 25 тысяч электронных подписей.

По состоянию на 10:00 23 мая петиция уже собрала уже больше 5 тысяч подписей.