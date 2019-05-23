Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады - 24 мая.

Это объяснила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге в четверг, сообщает «Украинская правда».

«Фактически после опубликования указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов и в соответствии с законом о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа, то есть 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения относительно его начала», - сказала Слипачук.

Слипачук отметила, что трактовать вопрос конституционности выданного Президентом Зеленским указа - не в плоскости полномочий Центризбиркома.

«Мы будем четко соблюдать нормы закона для законных легитимных выборов, которые должны состояться», - сказала глава ЦИК.

Слипачук добавила, что видит попытки определенные политических игроков «втянуть ЦИК в политпроцесс, но заверила, что «этого не произойдет».

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.