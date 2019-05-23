Вооруженные силы Украины и лично начальник Генерального штаба от Президента Украины – Верховного Главнокомандующего никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих к возможным переговорам с так называемыми «ЛНР/ДНР» и Российской Федерацией не получали. Соответствующее заявление Хомчака опубликовано на странице Генштаба в Facebook.

Данный вопрос не относится к компетенции Вооруженных сил Украины, подчеркнул он.

«Кроме того, было выяснено, что 17 мая 2019 на совещании руководящего состава Вооруженных сил Украины начальником Генштаба была поставлена ​​задача провести анализ данных имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с «ДНР/ЛНР» с возможными последствиями для Украины. Какие-либо другие задачи по организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговорам с так называемыми «ДНР/ЛНР» руководящим составом ВСУ не ставились», - заявил Хомчак.

Впрочем, некоторыми должностными лицами было искажено содержание поставленной выше задачи и определено неправомерное решение.

«По моему поручению телеграмма соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием была отменена и отозвана. По данному факту назначено служебное расследование», - заявил начальник Генштаба.

Напомним, 23 мая 2019 в социальных сетях была распространена информация о проведении «опроса военных об их отношении к возможным переговорам с боевиками «ДНР» и «ЛНР».