Вооруженные силы Украины и лично начальник Генерального штаба от Президента Украины – Верховного Главнокомандующего никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих к возможным переговорам с так называемыми «ЛНР/ДНР» и Российской Федерацией не получали. Соответствующее заявление Хомчака опубликовано на странице Генштаба в Facebook.
Данный вопрос не относится к компетенции Вооруженных сил Украины, подчеркнул он.
«Кроме того, было выяснено, что 17 мая 2019 на совещании руководящего состава Вооруженных сил Украины начальником Генштаба была поставлена задача провести анализ данных имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с «ДНР/ЛНР» с возможными последствиями для Украины. Какие-либо другие задачи по организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговорам с так называемыми «ДНР/ЛНР» руководящим составом ВСУ не ставились», - заявил Хомчак.
Впрочем, некоторыми должностными лицами было искажено содержание поставленной выше задачи и определено неправомерное решение.
«По моему поручению телеграмма соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием была отменена и отозвана. По данному факту назначено служебное расследование», - заявил начальник Генштаба.
Напомним, 23 мая 2019 в социальных сетях была распространена информация о проведении «опроса военных об их отношении к возможным переговорам с боевиками «ДНР» и «ЛНР».
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