Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 года введения в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Такие изменения внесены Законом Украины от 16 мая 2019 №2725-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины «Об электронных доверительных услугах». Согласно этому Закону, в пунктах 92 и 93 раздела XXI «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украины, а также в пункте 1 раздела II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» цифры «180» заменены на «270».

Так что владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления своих автомобилей без усиленных штрафных санкций. С 22 августа вступают в действие новые санкции. Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, за превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн., более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Напомним, 16 мая Верховная Рада отсрочила введение в действие закона о штрафах для владельцев авто на еврономерах на три месяца.