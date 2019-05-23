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Министерство юстиции заявляет, что не может обжаловать назначение главой Администрации Президента Андрея Богдана, подпадающего под действие закона»Об очищении власти» (люстрации).

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.

В то же время министерство заявляет, что не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.

«Дополнительно сообщаем, что в решении Палаты Верховного суда от 15.03.2018 по делу № 800/414/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной Законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины», - сказано в ответе на запрос.

Минюст подчеркивает, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.

Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.

Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Он заявил, что под закон о люстрации попал «абсолютно несправедливо».

У Вашингтона возникли «некоторые вопросы» в связи с указом о назначении главой АП Богдана.
ForUm

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