Министерство юстиции заявляет, что не может обжаловать назначение главой Администрации Президента Андрея Богдана, подпадающего под действие закона»Об очищении власти» (люстрации).
Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.
Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.
В то же время министерство заявляет, что не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.
«Дополнительно сообщаем, что в решении Палаты Верховного суда от 15.03.2018 по делу № 800/414/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной Законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины», - сказано в ответе на запрос.
Минюст подчеркивает, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.
Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.
Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.
Он заявил, что под закон о люстрации попал «абсолютно несправедливо».
У Вашингтона возникли «некоторые вопросы» в связи с указом о назначении главой АП Богдана.
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