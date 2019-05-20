Первое, что Владимир Зеленский намерен сделать на посту Президента Украины, это подписать указ о роспуске Верховной Рады.

Об этом он сказал после церемонии инаугурации, отвечая на вопрос журналистов относительного его первого указа в качестве Главы государства. «О роспуске Рады (будет первый указ. – Ред.)», - заявил Зеленский, сообщает «Новое Время».

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.

Глава государства пригласил руководителей фракций Верховной Рады в Администрацию Президента 21 мая на 10:00 на консультации относительно роспуска парламента.