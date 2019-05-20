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Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

Положив руку на Пересопницкое Евангелие и Конституцию Украины, избранный Президент зачитал текст присяги, сообщает LIGA.net.

После этого в зал был внесен штандарт и установлен возле места Президента Украины. Зеленский занял место Президента и скрепил текст присяги своей подписью. Затем в зал были внесены и вручены Зеленскому удостоверение Президента Украины, гербовая печать и булава.

«В этом удостоверении Президента Украины заложены все мечты и надежды миллионов наших сограждан. Поэтому, вручая его вам, Центральная избирательная комиссия искренне поздравляет с избранием на эту высокую и, одновременно, самую ответственную должность нашего государства», - сказала, передавая Зеленскому документ, глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Глава КСУ Наталья Шаптала вручила Зеленскому знак Президента Украины, гербовую печать Президента Украины и булаву Президента Украины.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.
ForUm

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