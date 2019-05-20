Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады в Администрацию Президента 21 мая на 10:00 на консультации относительно роспуска парламента.

Соответствующее приглашение от Зеленского на своей странице в Facebook опубликовал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Президент Зеленский пригласил меня на консультации о роспуске Рады. Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество. Однако чтобы украинцы опять не были обмануты - надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции», - написал он.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.

Сообщалось, что Президент проведет консультации с депутатами 20 мая.