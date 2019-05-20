также в разделеПолитика
Трамп передал Зеленскому послание 13
В БПП и «Народном фронте» отреагировали на роспуск Рады 24
Зеленский: Мир будет гордиться Украиной 54
После инаугурации Зеленского нардепа из Рады увезла скорая 112
Зеленский принял командование Вооруженными силами 29
Путин не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией 74
Сегодня Зеленский проведет консультации с фракциями о роспуске ВР 77
Во время инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского 150
Супрун не собирается уходить в отставку 67
Парубий об инаугурации: Было весело 126
Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты 19
Во время инаугурационной речи произошла перепалка между Зеленским и Ляшко 242
Зеленский готов потерять должность ради мира на Донбассе 95
Полторак подал в отставку 40
Зеленский предложил членам Кабмина подать в отставку 102
Зеленский объявил о роспуске Рады 136
Зеленский принес присягу Президента 97
Инаугурация Зеленского (онлайн-трансляция) 450

Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады в Администрацию Президента 21 мая на 10:00 на консультации относительно роспуска парламента.

Соответствующее приглашение от Зеленского на своей странице в Facebook опубликовал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Президент Зеленский пригласил меня на консультации о роспуске Рады. Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество. Однако чтобы украинцы опять не были обмануты - надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции», - написал он.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

Выступая в ВР,  Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.

Сообщалось, что Президент проведет консультации с депутатами 20 мая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2630 грн.
19
Теги