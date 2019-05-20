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Президент Украины Владимир Зеленский предложил членам правительства подать в отставку.

Об этом он заявил в Верховной Раде в речи после принятия присяги Президента, сообщает «Украинская правда».

«Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал классным американским Президентом: «Правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой», – сказал Зеленский.

«Это просто цитата. Я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое только разводит руками и говорит: «Мы ничего не можем сделать». Это не правда, можете», – продолжил он.

«Вы можете взять листок бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят», – заявил Зеленский.

Он прокомментировал реакцию зала: «Какие избирательные аплодисменты. Я говорю от народа, пожалуйста».

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

Выступая в ВР,  Зеленский объявил о роспуске парламента.
ForUm

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