Национальное агентство по предотвращению коррупции при проведении анализа отчетов политических партий выявило нарушение порядка финансирования партий «Радикальная партия Олега Ляшко», «Доверяй делам» и «Сила людей».

По данным агентства, в отчетах всех трех партий установлены факты осуществления взносов на их счета от лиц, сумма дохода которых за последние 3 года не позволила бы им делать такие расходы. Это может свидетельствовать о попытке скрыть информацию о реальных источниках финансирования партии.

«Это является возможными признаками уголовных нарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 159-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка финансирования политической партии). Соответствующие материалы НАПК направило в полицию», - говорится в сообщении.

При этом во время проверки отчета партии «Радикальная партия Олега Ляшко» за третий квартал 2020 НАПК также выявило 5 фактов нарушения порядка предоставления взноса в поддержку политической партии.

Так, 5 человек, с которыми были заключены договоры как с физическими лицами-предпринимателями о закупке работ, товаров или услуг за средства государства или территориальной общины, в дальнейшем осуществили взносы в пользу указанной партии на общую сумму 755 тыс. грн. При этом каждый из них заключил такие договоры на общую сумму, превышающую установленные законодательством ограничения. Соответствующие данные о заключении договоров отражены в электронной системе ProZorro.

Законодательством предусмотрено ограничение на получение взносов от физических лиц, которым для обеспечения потребностей государства или территориальной общины были заключены договоры о закупке работ, товаров или услуг на общую сумму более 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором осуществляется взнос (в 2020 году - 105,1 тыс. грн).

За несоблюдение таких ограничений ответственность несут именно лица, совершившие взносы в поддержку политической партии. Ведь осуществляя взносы, лица фактически подтверждают отсутствие у них определенных законодательством ограничений.

За такие нарушения предусмотрена ответственность по статье 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии).

Ознакомиться с выводами по результатам проверки отчетов партий возможно по ссылкам:

«Радикальная партия Олега Ляшко»;

«Доверяй делам»;

«Сила людей».