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Досрочные выборы в парламент Украины пройдут 14 или 21 июля, конечная дата зависит от дня официальной публикации соответствующего указа. Об этом заявил бывший глава комитета избирателей Украины нардеп Александр Черненко (БПП), сообщает «Страна».

«Если президентский указ о роспуске Рады будет до среды, 22 мая, включительно опубликован, то досрочные выборы состоятся 14 июля, если после среды, то - 21 июля», - сказал он.

По статье 90 Конституции Украины, решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается Президентом Украины после консультаций с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Таким образом официальный роспуск Рады возможен после консультаций. От его даты должны быть отсчитаны 60 дней, в течение которых должны состояться перевыборы парламента Украины. Эти 60 дней истекают в полночь 21 июля.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

Выступая в ВР,  Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.

Глава государства пригласил руководителей фракций Верховной Рады в Администрацию Президента 21 мая на 10:00 на консультации относительно роспуска парламента.
ForUm

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