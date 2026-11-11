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Війна

Зеленський очікує на прибуття Gripen у січні-лютому

Зеленський очікує на прибуття Gripen у січні-лютому

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на прибуття шведських винищувачів Gripen до України у січні-лютому.

Говорячи про протиповітряну оборону, Зеленський зазначив, що Україна більше F-16, оскільки багато цих літаків на ремонті, повідомляє "Європейська правда".

"Але вони хороші, швидкі, вони здатні знищувати реактивні шахеди. Ми використовуємо їх, і ми вдячні країнам, які нам їх надали: Данії, Норвегії. У розмовах зі Швецією ми піднімаємо питання Gripen. Вони мають прибути у січні-лютому, можливо, лютому. Ми піднімаємо питання, що потребуємо їх якомога скоріше. Але робота триває. Подивимося, як   Gripen працюватимуть проти шахедів. Ми розраховуємо на них", – додав Зеленський.

Фото: wikimedia.org.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїналітакиШвеціяF-16ЗеленськийGripen
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