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Війна

РФ атакувала об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури на Житомирщині

РФ атакувала об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури на Житомирщині

Унаслідок російських атак дронів на Житомирщину постраждали четверо людей.

"Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини", - повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

З вечора 10 листопада росіяни атакували об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській і Олієвській громадах. Пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автомобілів.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілЖитомирська областьокупантидрони
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