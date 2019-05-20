Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что расстроен тем, что Президент Владимир Зеленский во время своей речи в парламенте не вспомнил об оккупированном Крыме.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой», сообщает Укринформ.

«Я расстроен тем, что не услышал слово «Крым» в выступлении. Не услышал хотя бы одним предложением такие слова в отношении Крыма и тех людей, которые в Крыму, в частности крымских татар, которые бы людям давали надежду», - подчеркнул Чубаров.

По его мнению, власть, которую выбирает народ, должно вместе работать над укреплением государства.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.