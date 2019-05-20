Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал веселой инаугурацию Президента Владимира Зеленского, сообщает 112 Украина.

«Спасибо за участие в торжественном заседании. Было весело. Спасибо Президенту Украины за участие в торжественном заседании Верховной Рады Украины», - сказал Парубий.

Перед этим спикер парламента поблагодарил присутствующих на инаугурации гостей и объявил торжественное заседание Рады по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом закрытым.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.