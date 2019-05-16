Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом Украины Сергеем Лещенко в виде элитной квартиры, сообщает пресс-служба САП.

«Учитывая появление в некоторых средствах массовой информации публикаций о народном депутате Украины Сергее Лещенко, а именно о покупке элитной квартиры в центре столицы за средства, якобы полученные в качестве неправомерной выгоды, сообщаем следующее. Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно за оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве», – говорится в сообщении.

В САП подчеркнули, что с целью проверки изложенных в публикации фактов прокурорами зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Также сообщается, что Лещенко вызван на допрос.

Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины. САП будет осуществлять процессуальное руководство.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал народного депутата Сергея Лещенко политическим скунсом. Он также заявил, что Лещенко вызовут в Генеральную прокуратуру Украины, возможно, ему вручат подозрение о разглашении данных досудебного следствия по так называемой «черной кассе» Партии регионов.

Как известно, 6 сентября 2016 года в интернете появилась информация, что нардеп Сергей Лещенко купил новую квартиру площадью примерно 200 м² за 7,5 млн грн в центре Киева.

Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, поэтому он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал свыше 100 тыс. долларов дохода. По словам политика, половину суммы на покупку квартиры он взял у основателя «Украинской правды» Елены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины (в настоящее время жены) – диджея Топольской.

1 декабря Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что Лещенко во время покупки квартиры получил от застройщика «подарок» в виде скидки на сумму 1,8 млн грн, что превышает разрешенную законом сумму подарка, которую может получить народный депутат. В связи с этим НАПК заявило о совершении Лещенко административного правонарушения и решило обратиться в суд.

15 февраля 2017 Лещенко заявил, что дело о покупке им квартиры в центре Киева закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.

22 февраля2018 года по факту приобретения квартиры в центре столицы нардепом было открыто уголовное производство.