В Украине отмечают День вышиванки.

Приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

Олигарх Игорь Коломойский вернулся из Израиля в Украину. Вечером он прилетел в Киев.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что 8 млрд евро помощи, которые были выделены ЕС, не использованы Украиной.

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом Украины Сергеем Лещенко в виде элитной квартиры. Он заявил о намерении подать в суд на САП.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отверг обвинения бывшего главы УПЦ КП, почетного патриарха ПЦУ Филарета в том, что во время Объединительного собора ему обещали пост руководителя ПЦУ, но обманули. Конфликт с почетным митрополитом Православной церкви Украины Филаретом может разрешить Священный синод на заседании 24 мая.

ПЦУ опубликовала постановление о самороспуске УПЦ КП.

Музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии «Голос».

Закон о государственном языке предусматривает повышение квот на украинский язык на телевидении до 90% для общенациональных каналов и 80% - для местных.

Верховная Рада отсрочила введение в действие закона о штрафах для владельцев авто на еврономерах на три месяца.