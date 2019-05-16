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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске, сообщает РБК-Украина.

«Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я хочу проинформировать вас, что я сегодня написала заявление как уполномоченный Президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я поблагодарила Президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде», - заявила Геращенко.

При этом она заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

«Мы остаемся открытыми для новой власти для того, чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка», - добавила она.

 
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