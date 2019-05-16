В Украину из Израиля вернулся олигарх Игорь Коломойский.

Об этом он сказал в комментарии theБабелю.

На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает.

Ранее журналист программы «Схемы» Михаил Ткач в своем Telegram-канале опубликовал информацию о том, что в 2:30 ночи 16 мая в аэропорт Днепра прилетел самолет группы «Приват» с ботовым номером UR-PRT.

Коломойский не был в Украине с июня 2017 года и жил в Женеве, Швейцария. С сентября 2018 года жил в Израиле, в городе Герцлия. В интервью «Схемам» Коломойский говорил, что перебрался из Швейцарии в другую страну «по семейным обстоятельствам» и заявлял, что планирует вернуться в Украину после первого тура президентских выборов.