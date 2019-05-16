Закон о государственном языке предусматривает повышение квот на украинский язык на телевидении до 90% для общенациональных каналов и 80% - для местных. Соответствующие изменения содержат переходные положения документа, сообщает 112 Украина.
Устанавливается, что с июля 2024 года передачи или фильмы на украинском языке в эфире общенациональных каналов должны составлять 90% общей продолжительности вещания в промежутке между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.
Местные каналы должны обеспечить по крайней мере 80% вещания на украинском языке, в частности в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и 18:00 и 22:00.
Исключается норма, которой допускалось использование других языков без дублирования и озвучивания в выступлениях, интервью, комментариях, пояснениях лиц, участвующих в передаче, или же в отдельных репликах ведущих (дикторов) в объеме, обусловленном творческим замыслом передачи.
Ранее квота устанавливалась на уровне 75% для общенациональных каналов и 60% - для местных.
Напомним, Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.
15 мая документ подписал Президент Петр Порошенко.
16 мая он был опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».
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