Закон о государственном языке предусматривает повышение квот на украинский язык на телевидении до 90% для общенациональных каналов и 80% - для местных. Соответствующие изменения содержат переходные положения документа, сообщает 112 Украина.

Устанавливается, что с июля 2024 года передачи или фильмы на украинском языке в эфире общенациональных каналов должны составлять 90% общей продолжительности вещания в промежутке между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Местные каналы должны обеспечить по крайней мере 80% вещания на украинском языке, в частности в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и 18:00 и 22:00.

Исключается норма, которой допускалось использование других языков без дублирования и озвучивания в выступлениях, интервью, комментариях, пояснениях лиц, участвующих в передаче, или же в отдельных репликах ведущих (дикторов) в объеме, обусловленном творческим замыслом передачи.

Ранее квота устанавливалась на уровне 75% для общенациональных каналов и 60% - для местных.

Напомним, Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

15 мая документ подписал Президент Петр Порошенко.

16 мая он был опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».