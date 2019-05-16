Конфликт с почетным митрополитом Православной церкви Украины Филаретом может разрешить Священный синод на заседании 24 мая.

Такое предположение высказал митрополит ПЦУ Епифаний в интервью ВВС News Украина.

По его словам, на заседании Священного синода будут обсуждаться текущие дела церкви «и, возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до сих пор были совершены».

Епифаний назвал откровенной ложью обвинение, что на первом синоде он якобы пытался отправить на покой Филарета.

«Наоборот, я как предстоятель, защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Велись определенные дискуссии среди архиереев, которые присутствуют на Священном синоде, относительно его статуса. А именно: предлагали, чтобы он руководил приходами в Киевской области, а не столицы. Но я настойчиво всех убедил, что за те заслуги, которые Святейший Патриарх совершил до сих пор, он должен остаться управляющим епархией города Киева и иметь уважение от новосозданной церкви. Поэтому говорить о том, что кто-то хотел отправить его на покой - это откровенная ложь», - подчеркнула глава ПЦУ.

Он объяснил, что согласно нормам нового устава, архиерей избирается на кафедру пожизненно. «Но если будут какие-то недоразумения или совершены определенные действия - это будет рассматриваться и Священным синодом, и церковным судом, после которого будут приниматься соответствующие решения по уставу».

«Конечно, если мы руководствуемся коллегиально, то соответственно на Священном синоде будут рассматриваться различные вопросы, и будут вынесены определенные решения, касающиеся нашего единства. Я как предстоятель, и Священный синод призван все делать для того, чтобы в церкви царило единство и мир. Мы не будем ничего делать того, что разрушает наше единство», - резюмировал Епифаний.

Напомним, ранее бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил СМИ, что Киевский патриархат не ликвидирован.

На молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая, которое организовал почетный патриарх ПЦУ Филарет, прибыли только четыре епископа из более чем 60.

Патриарх Филарет заявил, что хочет руководить ПЦУ, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом. По его словам, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и Президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором, но его якобы обманули.