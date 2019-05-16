Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что 8 млрд евро помощи, которые были выделены ЕС, не использованы Украиной.

Об этом он сказал на конференции EU: Future Simple or Future Indefinite, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, передают Українські Новини.

«ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин», - сказал он.

По его словам, основной причиной является отсутствие качественной институциональной способности, а для ускорения процесса нужно «давить» на местные власти.

«Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС... Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 11 декабря 2018 года ЕС направил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро. Как сообщило Министерство финансов Украины, средства пойдут в государственный бюджет и будут использованы, в частности, обеспечение внедрения структурных реформ.