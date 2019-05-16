Приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.
Такое решение приняли депутаты Верховной Рады 16 мая, сообщает «Украинская правда».
Парламентарии рассматривали семь проектов постановлений, три из которых предлагали провести инаугурацию 19 мая, остальные – 17 мая, 20 мая, 26 мая и 28 мая.
Во время обсуждения один из авторов проекта постановления о дате инаугурации 28 мая Андрей Тетерук отозвал свой проект.
Голосовали за каждое постановление в порядке их представления.
Первые два постановления №10270 (инаугурация 19 мая в 11:00) авторства Сергея Мищенко и №10270-1 (19 мая, 10:00) авторства Виктора Балоги не набрали необходимого поддержки нардепов.
Напомним, Зеленский настаивал на инаугурации 19 мая.
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