Верховная Рада отсрочила введение в действие закона о штрафах для владельцев авто на еврономерах на три месяца. Это предусмотрено законопроектом № 8371 с поправками, внесенными с голоса. За проголосовали 236 нардепов, сообщает 112 Украина.

Поправки с голоса озвучила нардеп от БПП, глава налогового комитета ВР Нина Южанина.

«В связи с тем, что сегодня мы провели внеочередное заседание комитета и учли просьбы об отсрочке применения закона 2612 еще на 90 дней, в пунктах 9.2 и 9.3 раздела 21 заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины и в пункте 1 раздела 2 заключительных положениях закона Украины 2612 от 23.11.2018 года цифры 180 заменить цифрами 270», - сказала Южанина.

Таким образом, штрафы начнут действовать с 24 августа, уточнила председатель налогового комитета.

Как сообщал ForUm, 8 ноября 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября документ подписал Президент.

27 ноября 2018 года Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям.

В Верховной Раде 1 февраля зарегистрировали проект закона №9522 с предложением увеличить льготный периодрастаможивания автомобилей с иностранной регистрацией с 90 дней до 180 дней - до 23 мая.

С 24 мая те, кто вовремя не растаможил «євробляху», должны были платить штраф в размере 170 тыс. грн.