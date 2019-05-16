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Музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии «Голос».

Об этом он заявил в четверг в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Мы партия «Голос» идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения», - заявил он.

По его словам, «старая политика - это слепая вера в президента», но «новой фамилии в кабинете на Банковой недостаточно».

Среди членов своей команды Вакарчук представил: Юлию Клименко (экс-заместитель министра экономики), Ярослава Юрчишина (бывший исполнительный директор украинского филиала Трансперенси интернешнл), Юрия Соколова (кардиолог и академик), Андрея Шараскина (киборг с позывным «Богема»), Соломию Бобровскую, (общественная активистка, волонтер, и.о. председателя Одесской ОГА в 2016-2017 годах).

Вакарчук заверил, что партия не будет брать ни копейки у олигархов, а финансировать ее будут прозрачный бизнес и простые украинцы. Сейчас партия находится в процессе регистрации.

Певец также озвучил основные приоритеты «новой политики» анонсированной партии.
ForUm

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