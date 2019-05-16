Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отверг обвинения бывшего главы УПЦ КП, почетного патриарха ПЦУ Филарета в том, что во время Объединительного собора ему обещали пост руководителя ПЦУ, но обманули.

«Лично я перед Собором никаких обещаний не давал», – заявил Епифаний в интервью ВВС News Украина.

«В течение полугода велись переговоры, было много встреч и раздавались разные предложения. Я не присутствовал на всех переговорах, но на значительной части из них был», - отметил митрополит.

По его словам, последняя договоренность от 14 декабря, перед Собором, была изложена на бумаге без его присутствия. «Это была окончательная позиция. Каждый, возможно, думал о своем, но в конце все договоренности завершаются чем? Подписанием документов. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то кому-то где-то обещал – неуместно», - сказал предстоятель.

Напомним, ранее бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил СМИ, что Киевский патриархат не ликвидирован.

На молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая, которое организовал почетный патриарх ПЦУ Филарет, прибыли только четыре епископа из более чем 60.

Патриарх Филарет заявил, что хочет руководить ПЦУ, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом. По его словам, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и Президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором, но его якобы обманули.