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Украинский олигарх Игорь Коломойский прилетел в Киев. Об этом сообщает журналист программы «Схемы: коррупция в деталях»  (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») Михаил Ткач.

Коломойский прибыл в аэропорт «Борисполь» в 20:00 тем же самолетом условной группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днипро.

Как ранее сообщалось, Коломойский вернулся в Украину в компании депутата из «Возрождение» Андрея Шипко и совладельца «95-го квартала» Тимура Миндича.
ForUm

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