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Нардеп Сергей Лещенко подает иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства.

Об этом он написал в Facebook в ответ на информацию Специализированной антикоррупционной прокуратуры о возбужденном в отношении него уголовном деле.

Кроме того, Лещенко призвал генпрокурора Луценко внести на него в парламент представление на снятие депутатской неприкосновенности.

«Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела... за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия», - написал нардеп.

«Я повторно призываю Луценко - немедленно вносите представление в парламент о снятии с меня депутатской неприкосновенности. Выбирайте сами, по какому делу - по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко», - добавил он.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом Украины Сергеем Лещенко в виде элитной квартиры.
ForUm

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