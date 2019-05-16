Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали действующего Президента Петра Порошенко плавно передать власть победителю выборов президента Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины, передает УНИАН.

«Послы G7 встретились с Президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ при его президентстве. Они поздравили достижения президента Порошенко и обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть обеспечен в дальнейшем», - говорится в сообщении.

«Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ», - отмечается в сообщении.

Напомним, Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая.

Порошенко заявил, что решение о проведении инаугурации и вступлении в должность нового президента зависит от Верховной Рады Украины, но он поддерживает скорейшее вступление Зеленского в должность.

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал ВР голосовать по каждому из них.