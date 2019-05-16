Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали действующего Президента Петра Порошенко плавно передать власть победителю выборов президента Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины, передает УНИАН.
«Послы G7 встретились с Президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ при его президентстве. Они поздравили достижения президента Порошенко и обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть обеспечен в дальнейшем», - говорится в сообщении.
«Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ», - отмечается в сообщении.
Напомним, Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая.
Порошенко заявил, что решение о проведении инаугурации и вступлении в должность нового президента зависит от Верховной Рады Украины, но он поддерживает скорейшее вступление Зеленского в должность.
Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал ВР голосовать по каждому из них.
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