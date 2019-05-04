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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложит народным депутатам проголосовать за проведение инаугурации 19 мая. Об этом сообщает Интрефакс.

«Мы будем предлагать 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнем», - сказал он журналистам в субботу в Киеве у здания Верховной Рады, куда он прибыл на консультации с руководителями парламентских фракций.

Он добавил, что помимо вопроса инаугурации может состояться диалог с представителями депутатского корпуса по другим вопросам.

«Могут быть также разные встречи, отдельные встречи. Но сначала мы договорились провести эту первую встречу, и хотя бы о чем-то уже договориться», - сказал новоизбранный президент.

Он также отметил, что ждет от сегодняшней встречи знакомства с депутатами и лидерами фракций. "Ждем результатов», - добавил В.Зеленский.

На вопрос журналиста о том, если ли у него предложения к Верховной Раде относительно того, что Россия уже начала выдавать российские паспорта жителям ОРДЛО, новоизбранный президент сказал: «Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу – секретов нет».

В.Зеленский приехал в сопровождении нескольких человек, среди которых Сергей Шефир.

Напомним, сегодня нардеп сообщил о встрече Зеленского с лидерами фракций по поводу инаугурации.

 
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