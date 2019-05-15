также в разделеПолитика
Геращенко уходит из гуманитарной подгруппы ТКГ 12
Представителей РФ не приглашали на инаугурацию Зеленского 8
В Раде в нардепа бросили петлю для виселицы 120
У Зеленского прокомментировали назначение даты инаугурации 145
Вакарчук презентовал свою партию 61
Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая 130
Языковой закон опубликован в «Голосе Украины» 63
В Конгрессе США поддержали предоставление Украине $250 миллионов помощи 9
Послы G7 призвали Порошенко плавно передать власть Зеленскому 63
Матиос заявил, что хорошо знает Зеленского 34
Комитет ВР поддержал законопроект о легализации медицинской марихуаны 33
В КСУ заверили, что смена главы суда не помешает инаугурации 27
Джулиани: Следующим послом США в Украине будет человек, поддерживающий Трампа 26
Джулиани: Зеленский окружен людьми, которые выступали против Трампа 21
Порошенко подписал языковой закон 111
Веснянко: Чтобы выйти из кризиса, нужно слушать Медведчука 40
У Зеленского прокомментировали отставку Шевчука 169
Экс-глава КСУ назвал свою отставку «переворотом Порошенко» 203

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал ВР голосовать по каждому из них.

Такое решение комитет принял на заседании 15 мая, сообщает «Украинская правда».

В общем, проектами предлагалось провести инаугурацию Зеленского с 17 мая и до конца месяца.

Среди нардепов, которые регистрировали проекты постановлений относительно инаугурации, Сергей Мищенко (19 мая), Виктор Балога (19 мая), Виталий Куприй (20 и 26 мая), Сергей Каплин (19 мая), Владимир Куренной (17 мая).

В то же время, нардеп Андрей Тетерук заявил, что «Народный фронт» и еще несколько депутатских сил предлагают провести инаугурацию 28 мая.

Тетерев регистрировал проект постановления вместе с Бориславом Березой.

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Павел Пинзеник назвал все постановления мотивированными.

По его словам, они в рамках закона предлагают провести инаугурацию в 30-дневный срок после публикации официальных результатов выборов.

Пинзеник отметил, что комитет не имеет полномочий призывать или определять дату инаугурации.

Теперь на заседании Верховная Рада будет проголосовать в поддержку того или иного постановления.

По регламенту, Рада будет голосовать за постановление по очереди, в порядке даты регистрации, как только какое-то из постановлений наберет 226 голосов, следующие рассматриваться не будут.

Первым свой проект постановления зарегистрировал нардеп Мищенко.

Если ни одно из предложенных постановлений не наберет нужного количества голосов, то решение о дате инаугурации примет спикер ВР Андрей Парубий.

Напомним, новоизбранный президент Владимир Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая. Эта инициатива вызвала резкую критику, в частности, потому, что в этом году именно на 19 мая приходится День памяти жертв политических репрессий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3158 грн.
72
Теги